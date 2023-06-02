Водитель фуры пострадал в жестком столкновении с грузовиком под Новосибирском. Фото: стоп-кадр // Телеграм-канал "Новосибирск с огоньком".
Стало известно, что в жестком столкновении двух грузовиков в Мошковском районе Новосибирской области пострадал пожилой водитель фуры. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
– Водитель 1956 года рождения, управляя грузовым автомобилем «Газон Некст», двигаясь по федеральной автодороге Р-255, на 80 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автомобилем «МАЗ» под управлением водителя 1977 года рождения, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.
В ГИБДД добавили, что травмы в аварии получил водитель ГАЗ.
Напомним, одна из фур после столкновения вылетела в кювет.
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