«Муж-голубь и человечек на руке»: новосибирец устраивает свадебные фотосессии в стиле фотошопа 2000-х

Александр обрабатывает снимки в стиле фотошопа 2000-х. Фото: предоставлено Александром Вахрушевым.

Студент из Новосибирска Александр предлагает необычные свадебные фотосессии. Он обрабатывает снимки в стиле фотошопа 2000-х. Услуга, по словам новосибирца, очень востребована.

– Предоставляю уникальные услуги кринжового свадебного фотографа! Входит: фотосъемка свадьбы, видеосъёмка, кринжовый монтаж видео и великолепная постобработка фотографий с фотошопом: муж-голубь, маленький человечек на руке, вы в Париже, – перечисляет Александр в объявлении, опубликованном на сайте услуг.

Как рассказал Александр КП-Новосибирск, предложение он опубликовал 2 недели назад. Сразу же нашлись желающие.

– Мне позвонили из Сочи, предложили поработать. Но я объяснил, что нахожусь в Новосибирске. Потом позвонили и пригласили прилететь на съемку свадьбы в Геленджик. Поездка состоится в скором времени, – поделился молодой человек.

По словам Александра, он сам фотографирует свадьбы и обрабатывает фото. Также ему можно присылать уже готовые фото, а он их обработает в кринжовом стиле.

– Я просто хочу делать что-то интересное. Радует, что есть даже ажиотаж на мои услуги, – говорит парень. – Я могу делать и обычные фотосессии. Но это не вызывает во мне никакого интереса.

Александр говорит, что часто предлагает людям разные идеи, как лучше обработать их фотографии. Также он учитывает пожелания заказчиков.

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