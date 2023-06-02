Под Новосибирском школьник плеснул в мангал горючим и заработал ожоги 30% тела

Парень решил налить горючего в угли. Фото: ИВАНОВА Диана

В Купино Новосибирской области отдых с барбекю закончился приездом медиков. В четверг, 1 июня 13-летний подросток прыснул жидкость для розжига в мангал и сильно пострадал от огня.

— После того как на мангале пожарили сосиски, он решил, что угли погасли, и начал лить в мангал средство для розжига. На мальчике загорелась одежда, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе МЧС по региону.

В итоге у мальчика 30% ожогов тела 2 и 3 степени.

Как объяснили спасатели, огонь может подняться по струе и попасть в бутылку. Результат — взрыв и пламя повсюду.

Сотрудники МЧС регулярно напоминают: нельзя поливать розжигом тлеющие угли. Однако, несмотря на предупреждения, спасатели регистрируют десятки подобных случаев ежегодно.

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