Мэр Анатолий Локоть объяснил перенос открытия пляжей в Новосибирске

Мэр объяснил, почему купальный сезон начнётся позже. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пояснил, почему открытие пляжей в Новосибирске перенесли на 15 июня. Изначально их планировалось открыть в первый день лета. Тем более, что начался июнь в Новосибирске с аномальной жары до +37 градусов.

- Температура воздуха и воды это не единственный фактор, параметр, за которым следят при выдаче разрешения на использование пляжей для купания и отдыха. Немаловажный фактор — санитарное состояние воды, – пояснил градоначальник на пресс-конференции в пятницу, 2 мая.

Анатолий Локоть отметил, что сейчас пробы воды, взятые в новосибирских водоёмах, анализируют в лаборатории. И только после того, как специалисты установят, что купаться там безопасно, в городе можно будет дать старт купальному сезону.

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