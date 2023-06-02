В Новосибирске почти 200 млн рублей в этом году направят на ремонт тротуаров

Больше всего тротуаров отремонтируют в Ленинском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирске отремонтируют тротуары на рекордную за последние годы сумму – 195 млн рублей. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания по ремонту тротуаров на улице Фадеева.

- Не первый год ремонт тротуаров в Новосибирске ведётся по отдельной программе. Однако впервые мы получили возможность провести его в таком масштабе – рекордном за последние годы. Из городского бюджета направлено 145 миллионов рублей, отыграны 70 объектов. На восьми из них ремонт уже завершён, девять объектов сейчас в работе. Еще 50 млн рублей мы получили по решению депутатов Законодательного собрания на последней сессии. В предварительном списке – 26 участков. Идёт согласование предложенных объектов с депутатами Заксобрания. Таким образом, в этом году объём ремонта составит 195 миллионов рублей, – заявил мэр Анатолий Локоть.

Один из объектов, к ремонту которого уже приступили, – тротуар на улице Фадеева от переулка Рекордного до остановки общественного транспорта «Пос. Северный». Протяжённость участка – около 1,5 километра, площадь ремонта – 2,9 тысяч квадратных метров. Стоимость работ – 20 миллионов рублей. Проектом предусмотрена замена и установка недостающих дорожных бортовых камней, устройство основания и покрытия из асфальтобетонной смеси, восстановление газона вдоль тротуаров.

К ремонту тротуара на улице Фадеева подрядная организация приступила 27 мая, а завершить ремонт планируется до 21 августа 2023 года. Как отметил начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов, в дальнейшем будет отремонтирована и проезжая часть улицы Фадеева.

Больше всего тротуаров в этом году отремонтируют в Ленинском районе – на сумму 46 миллионов рублей. В Калининском районе на эти цели направят 26 миллионов рублей, в Октябрьском и Советском районах – 15 и 16 миллионов рублей соответственно. Срок окончания всех работ по контракту – 20 сентября.

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