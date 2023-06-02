Под Новосибирском дельца осудили за перевозку нелегального алкоголя на 2 миллиона рублей

Делец вез нелегального алкоголя почти на 2 миллиона рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ордынский районный суд Новосибирской области осудил бизнесмена за перевозку нелегального алкоголя в целях сбыта. Информация об этом появилась на сайте органа.

— Подсудимый перевозил контрафактный алкоголь в особо крупном размере. Так, общая стоимость алкоголя, подлежащего маркированию — 1,9 миллиона рублей, — сообщили в суде.

Горе-дельцу присудили 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как молодежный бренд поймал местный интернет-магазин на контрафакте. Сумма иска превысила 17 миллионов рублей.

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