Председатель СК Бастрыкин поручил проверить новосибирский роддом, где пострадала новорожденная девочка. Фото: предоставлено Альбиной.

Историей с новорожденной, пострадавшей в новосибирском роддоме, заинтересовала председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала о том, что произошло.

– По данному сообщению средств массовой информации следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирский области организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ( причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), – сообщает Следственный комитет РФ.

И.о. руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Бадулину Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что девочка застряла во время родов. Из-за чего полу

Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Бадулину А.Н. представить доклад о ходе проверки.

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