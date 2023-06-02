В Новосибирской области вынесли приговор парню, убившему учительницу под Новосибирском. Фото: Мария НОВИКОВА

2 июня Мошковский районный суд Новосибирской вынес приговор 19-летнему Алексею Русских. Именно он в 2020 году жестоко расправился учительницей в поселке Смоленский. Парня признали виновным в разбое с применением насилия и убийстве. Судили душегуба по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ и пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

На момент преступления фигуранту было всего 16 лет. В июле 2020 восьмиклассник из поселка Смоленский ночью проник в пристройку, где жила заместитель директора местной школы с целью ограбления и нанес потерпевшей не менее 20 ударов ножом.

Русских вынесли приговор – 9 лет 5 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание юный душегуб будет в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить ущерб за моральный вред сыну убитой учительницы в размере полтора миллиона рублей.

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