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НовостиОбщество2 июня 2023 7:31

В Новосибирске в мае было пресечено 521 правонарушение

Дежурная часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ подвела итоги работы за прошедший месяц
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Самое большое число тревог (1 389) поступило на пульт централизованного наблюдения от охранных сигнализаций, 648 раз бойцы ГБР приезжали на сигналы от тревожных кнопок, 130 выездов было осуществлено на сработки автоматических пожарных сигнализаций. Еще 37 сообщений о происшествиях оперативные дежурные приняли по телефону.

Всего за месяц сотрудники ГВАРДИИ пресекли 521 правонарушение: 285 попыток хищений и 236 случаев хулиганства и нарушений общественного порядка. В результате оперативных выездов было задержано 332 правонарушителя, среди которых 51 несовершеннолетний.

При выполнении своих должностных обязанностей охранники и бойцы ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ 116 раз взаимодействовали с сотрудниками правоохранительных органов.