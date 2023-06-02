Два грузовика столкнулись лоб в лоб на трассе под Новосибирском. Фото: стоп-кадр.
В пятницу, 2 июня, в Мош8ковском районе Новосибирской области произошло жесткое ДТП с двумя фурами. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.
– На трассе рядом с деревней Вороново лоб в лоб столкнулись 2 грузовых автомобиля, один из которых свалился в кювет, – говорится в сообщении «АСТ-54».
На месте аварии работает экипаж ГИБДД.
Информация об обстоятельствах и возможных пострадавших уточняется.
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