В Новосибирске на улице Ленина ко Дню города установят светящиеся деревья

Улицу Ленина в Новосибирске украсят светящимися деревьями ко Дню города. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Улицу Ленина в Новосибирске украсят светящимися деревьями ко Дню города. Всего будет 24 инсталляции, указано на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Заявки на участие в закупке принимаются до 5 июня.

Начальная цена контракта составляет почти пять миллионов рублей. Украсить улицу Ленина необходимо до 18 июня.

− Осуществить монтаж металлических конструкций с неоном, 24 штуки (конструкции предоставляется заказчиком). Установка и монтаж светящихся деревьев, 24 штуки (предоставляются заказчиком), − говорится в документах.

Ранее КП-Новосибирск писала, что улица Ленина станет пешеходной на период с 3 июня до 3 июля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber