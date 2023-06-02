В Новосибирске к летнему отдыху подготовили детские оздоровительные лагеря. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В Новосибирской области к летнему сезону подготовили детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. По данным на 2 июня в сезонную эксплуатацию приняли 42 оздоровительных лагеря. Они полностью готовы к заездам детей.

– Проверки оставшихся 20 лагерей проходят в соответствии с графиком и будут завершены до начала смен, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В МЧС обращают внимание на то, как в учреждениях обеспечены системы противопожарной защиты. Также у каждого лагеря должны быть источники и наружного, и внутреннего водоснабжений. Обращают внимание и на территорию лагеря. Она должна быть устроена так, чтобы в случае ЧП пожарная техника могла проехать к любому зданию.

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