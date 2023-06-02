Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал, вернется ли в зону СВО

Андрей Панферов уходит в запас. Фото: Заксобрание НСО

Недавно командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов приехал из зоны СВО. КП-Новосибирск пообщалась с Андреем Борисовичем и выяснила, планируют ли он вернуться обратно.

Напомним, Андрей Панферов прилетел в Новосибирск в понедельник, 29 мая. Он рассказал, что в командовании подразделения произошли изменения.

− Я вернулся. Свою задачу в зоне СВО выполнил, ухожу в запас. Командиром станет более молодой парень, он у меня принимает должность, − рассказал КП-Новосибирск Андрей Борисович. – Если мне команда поступит, я соберусь и уеду туда. Для меня это дело нескольких часов.

Ранее командир новосибирского батальона «Вега» рассказал об их «боевом товарище» − таксе по кличке Степан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber