Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов рассказал, вернется ли в зону СВО

Андрей Панферов уходит в запас. Фото: Заксобрание НСО
Недавно командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов приехал из зоны СВО. КП-Новосибирск пообщалась с Андреем Борисовичем и выяснила, планируют ли он вернуться обратно.
Напомним, Андрей Панферов прилетел в Новосибирск в понедельник, 29 мая. Он рассказал, что в командовании подразделения произошли изменения.
− Я вернулся. Свою задачу в зоне СВО выполнил, ухожу в запас. Командиром станет более молодой парень, он у меня принимает должность, − рассказал КП-Новосибирск Андрей Борисович. – Если мне команда поступит, я соберусь и уеду туда. Для меня это дело нескольких часов.
Ранее командир новосибирского батальона «Вега» рассказал об их «боевом товарище» − таксе по кличке Степан.
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