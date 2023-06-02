Плановые работы на ЛЭП будут проходить без отключений электроснабжения

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

На сегодняшний день персонал АО «РЭС» уже приступил к практическому этапу - в пригороде Новосибирска работы на электросетях 0,4 кВ проводятся без отключения электроснабжения потребителей.

Необходимость плановых отключений для выполнения работ по ремонту и реконструкции ЛЭП ежегодно становится «камнем преткновения» в диалоге энергетиков и жителей региона. Поэтому, для повышения удобства потребителей компания в кратчайшие сроки организовала переход к выполнению работ под напряжением на изолированных воздушных линиях электропередачи (ВЛИ).

Буквально за пару месяцев на одной из производственных площадок АО «РЭС» был оборудован полигон для обучения персонала и отработки способов монтажа самонесущего изолированного провода (СИП) по различным схемам присоединения и условиям работ. В компании укомплектовали практически весь спектр современного оборудования, инструмента и средств защиты для работ на СИП под напряжением, а также разработали всю необходимую нормативно-техническую документацию для выполнения работ по новой технологии. В настоящее время в подготовительный этап пилотного проекта уже вложено свыше 1,2 млн рублей.

Переход к выполнению работ под напряжением на ВЛИ призван, прежде всего, повысить комфорт потребителей. После внедрения новой технологии жители региона не будут испытывать неудобств из-за плановых отключений электроэнергии, ведь персонал АО «РЭС» сможет проводить работы на электросетях, не обесточивая линии электропередачи.

Фото: Пресс-служба АО «РЭС»

Например, для безопасного выполнения работ при установке прибора учета электроэнергии электроснабжение отключают на 4 часа. При выполнении работ по новой технологии все это время потребитель даже не заметит перебоев с электричеством.

Но, к сожалению еще не все виды работ можно безопасно выполнить без отключения электроснабжения. Поэтому с помощью работ под напряжением можно если уж не полностью отказаться от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность.

На сегодняшний день к работам под напряжением на ВЛИ-0,4 приступили 3 специализированных бригады электромонтеров в филиалах АО «РЭС», обслуживающих пригородную зону. Здесь ведется активная частная застройка, а значит и выполняется достаточно большое количество новых присоединений к электросетям, для которых ранее требовалось отключение всей улицы или целого поселка.

Во второй половине 2023 года будут подведены предварительные итоги реализации проекта. Энергетики планируют наращивать количество соответствующих бригад для работ на ВЛИ - 0,4 кВ и расширять зону внедрения новой технологии на остальные филиалы в Новосибирской области. Также будет проработан вопрос по повышению класса напряжения линий электропередачи, на которых могут проводиться работы, с 0,4 кВ до 10кВ.