Веселятся и ходят в туалет у нас под окнами: новосибирцев возмутил «шалаш» во дворе, в котором поселились мигранты-строители

Новосибирцев возмутил «шалаш» во дворе, в котором поселились мигранты-строители. Фото: предоставлено Ксенией.

Жители Новосибирска пожаловались на «шалаш», который возвели во дворе домов мигранты-строители. Появился он, по словам новосибирцев, между домами 35 и 39 на улице Чаплыгина.

– Бригаду привезли ремонтировать фасад дома, но об их размещении не позаботились и просто поселили на улице между домами, а те в свою очередь соорудили себе «жилище», – написали горожане в паблике «АСТ-54».

Жильцы говорят, что мигранты нарушают их покой.

– Мы вынуждены слушать, как они вечерами веселятся, готовят еду, ходят в туалет, видимо, под нашими окнами, – жалуются новосибирцы.

Кроме того, жильцы уверены, что такие условия проживания – издевательство над работниками.

Комментаторы посоветовали автору поста обратиться к ответственным за строительные работы лицам.

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