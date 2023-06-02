В Новосибирске после вмешательства прокуратуры отремонтировали обвалившуюся дорогу на ОбьГЭСе

Обвалившуюся дорогу на ОбьГЭСе отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Фото: прокуратура НСО
Обвалившуюся дорогу на ОбьГЭСе отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Публикация, в которой местные жители жаловались на опасный участок, появилась в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» в конце марта. Обвал образовался на перекрестке улиц Гидромонтажной и Молодости.
После этого прокуратура Советского района организовала проверку. В процессе выявили ряд нарушений.
− Проверкой установлено, что в результате ненадлежащего проведения работ по благоустройству территории после проведения ремонта теплотрассы под воздействием талых вод была нарушена целостность дорожного покрытия автодороги по улице Молодости, 21, − рассказали в прокуратуре НСО.
Это затрудняло движение на участке. Кроме того, был риск причинения вреда водителям и пешеходам.
Прокурор внес представление руководителю организации, ответственной за содержание участка. В итоге дорогу отремонтировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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