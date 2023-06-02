В полиции рассказали, где нашли 7-летнего мальчика, пропавшего в Новосибирске

В МВД рассказали, где нашли 7-летнего мальчика в сине-голубой футболке. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МВД рассказали, где нашли 7-летнего мальчика в сине-голубой футболке. Ребенок пропал в Заельцовском районе Новосибирска днем 1 июня.

О том, что школьник найден, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт НСО» сообщили ночью 2 июня.

− 7-летний мальчик был обнаружен полицейскими в подъезде дома в Заельцовском районе города Новосибирска. Преступлений и правонарушений в отношении несовершеннолетнего не совершалось, − рассказали в ГУ МВД России по региону.

Ребенка передали законным представителям. Где все это время находился несовершеннолетний − не уточняется.

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