Под Новосибирском мужчина пришел на автомойку, где работала его жена, и украл деньги из кассы

В Новосибирской области мужчина ограбил автомойку, в которой работала его супруга.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирской области мужчина ограбил автомойку, в которой работала его супруга. Злоумышленник забрал из кассы около шести тысяч рублей, рассказали в ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел в селе Криводановка 31 мая. В полицию обратился хозяин автомойки.
− Владелец коммерческой организации сообщил, что муж работницы автомойки, расположенной в с. Криводановка, зайдя в помещение, забрал из кассового аппарата денежные средства, принадлежащие организации, в сумме почти шесть тысяч рублей, после чего скрылся, − отметили в МВД.
Спустя некоторое время полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель, мужчину задержали по месту проживания.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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