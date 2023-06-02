В Бурятии чиновник напугал начальника медведями и выудил 160 тысяч якобы на охрану от них

В Бурятии прокуратура вскрыла факт мошенничества на медведях. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Бурятии прокуратура вскрыла факт мошенничества на медведях. Предприимчивый сотрудник муниципального предприятия в Кабанском районе убедил начальника в том, что хищники грозят опасностью — и потребовал денег на защиту от них.

— Должностное лицо ввело в заблуждение руководителя учреждения об имеющейся опасности выхода из леса медведей на водозаборные сооружения. В связи с этим были заключены фиктивные договоры об охране территории водозабора и произведена их оплата, — цитирует правоохранителей газета «Номер один».

Потрачено на такую «охрану» было 160 тысяч рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный комитет, где по данному факту возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

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