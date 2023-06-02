Хор из 800 детей спел на Михайловской набережной 1 июня

Сразу 800 детей спели 1 июня. Фото: Анна Терешкова.

В четверг, 1 июня, в День защиты детей 800 юных артистов из музыкальных школ Новосибирска спели на Михайловской набережной. О том, как это было, рассказала вице-мэр города Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

— Сегодня был удивительный день! Мы опять возродили наш уникальный городской хор! 800 детей исполняли произведения на Михайловской набережной! Представляю, как переживали родные. Это было незабываемо. Уникальные дети. С наступающим, любимый город! — написала политик.

В этом году у Новосибирска солидный юбилей — 130 лет. Выступление ребятишек 1 июня — старт череды праздничных событий ко Дню города.

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