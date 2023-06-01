В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в Заельцовском районе. Фото: "ЛизаАлерт НСО"
В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в Заельцовском районе днем в четверг, 1 июня. Об этом сообщили волонтеры.
— Мальчик найден, жив! Спасибо всем кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».
Ребенка несколько часов искали волонтеры и полиция. К счастью, как пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде, сейчас с мальчиком все хорошо.
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