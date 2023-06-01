В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в Заельцовском районе. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Новосибирске завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего в Заельцовском районе днем в четверг, 1 июня. Об этом сообщили волонтеры.

— Мальчик найден, жив! Спасибо всем кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети и делал репосты, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирской области».

Ребенка несколько часов искали волонтеры и полиция. К счастью, как пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде, сейчас с мальчиком все хорошо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропал 7-летний мальчик в сине-голубой футболке

Ребенка ищут волонтеры и полиция (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber