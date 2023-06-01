«Лез под юбку, трогал меня»: в Новосибирске девушка пожаловалась на извращенца, приставшего к ней в автобусе

Мужчина преследовал девушку. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Новосибирске 19-летняя девушка пожаловалась на извращенца, приставшего к ней в автобусе. Произошел инцидент в четверг, 1 июня. О случившемся КП-Новосибирск рассказала ее подруга.

— Моя подруга села в автобус №60 на площади Карла Маркса. Там к ней начал настойчиво приставать мужчина: она писала потом мне, что он «лез к ней под юбку и трогал». Ее это напугало, и она вышла на Станиславского. А он вышел за ней и стал преследовать. Потом, когда они дошли до остановки, стал заниматься непристойным занятием на глазах у десятков людей. Подруга пересела в автобус №12. Он пошел за ней, где продолжил проявлять свои животные инстинкты, — рассказала подруга девушки.

Девушка переживала за свою безопасность и писала подруге. Фото: предоставлено героиней публикации.

Уже в этом автобусе мужчине сделали замечание, и он вышел. В полицию девушка обращаться не стала.

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