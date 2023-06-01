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НовостиДом. Семья1 июня 2023 19:33

Грозный мини-хищник: белый медвежонок из Новосибирского зоопарка показал, как умеет рычать

Белый медвежонок из Новосибирского зоопарка показал, как умеет рычать
Галина СИМОНОВА
Белые медвежата из Новосибирского зоопарка вновь обратили на себя внимание публики. Фото: Кадр из видео\Сергей Ильтяков

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка вновь обратили на себя внимание публики. Фото: Кадр из видео\Сергей Ильтяков

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка вновь обратили на себя внимание публики. На этот раз, один из мини-мишек решил продемонстрировать все возможности своих голосовых связок.

Малыш, а вернее — малышка (ведь оба родившихся у Герды медвежонка — девочки) забралась на «льдину» в своем вольере, развернулась к посетителям и стала громко кричать. Долго, правда, «концерт» не продлился: вскоре медвежонок устал и решил пойти попить водички. Такой своеобразный перформанс заснял на видео постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

Напомним, в мае медвежатам исполнилось три месяца. Имена им пока что не выбрали: зоопарк проводит голосование, итоги которого будут 25 июня.

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