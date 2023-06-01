Грозный мини-хищник: белый медвежонок из Новосибирского зоопарка показал, как умеет рычать

Белые медвежата из Новосибирского зоопарка вновь обратили на себя внимание публики. Фото: Кадр из видео\Сергей Ильтяков
Белые медвежата из Новосибирского зоопарка вновь обратили на себя внимание публики. На этот раз, один из мини-мишек решил продемонстрировать все возможности своих голосовых связок.
Малыш, а вернее — малышка (ведь оба родившихся у Герды медвежонка — девочки) забралась на «льдину» в своем вольере, развернулась к посетителям и стала громко кричать. Долго, правда, «концерт» не продлился: вскоре медвежонок устал и решил пойти попить водички. Такой своеобразный перформанс заснял на видео постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
Напомним, в мае медвежатам исполнилось три месяца. Имена им пока что не выбрали: зоопарк проводит голосование, итоги которого будут 25 июня.
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