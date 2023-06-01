В Новосибирске пропал 7-летний мальчик в сине-голубой футболке

В Заельцовском районе Новосибирска ищут 7-летнего мальчика. Фото: "ЛизаАлерт НСО"

В Заельцовском районе Новосибирска ищут 7-летнего мальчика. Мальчик ушел из дома и не вернулся назад в четверг, 1 июня.

Приметы: рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. На момент своего исчезновения мальчик был одет в сине-голубую футболку, спортивные штаны и черные кроссовки.

Волонтеры объявили срочный сбор на поиски

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть ребенок или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирской области» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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