В Роспотребнадзоре рассказали, кто загрязняет воздух в Новосибирске

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего в Новосибирске грязный воздух.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, из-за чего в Новосибирске грязный воздух. В ведомстве отметили, что причина не только в наличии источников загрязнения, но и в том, что находится город в местности, где нет благоприятных условий для рассеивания примесей.
— Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха Новосибирской области на протяжении ряда лет являются предприятия теплоэнергетики и автомобильный транспорт, а также предприятия по производству неметаллической минеральной продукции, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос КП-Новосибирск. — Города Новосибирск и Искитим расположены в зоне неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания примесей, вследствие чего в отдельные периоды интенсивно происходит накопление вредных веществ в атмосфере.
Мониторингом состояния воздуха в городе занимается государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Пробы берут в зоне влияния промышленных предприятий, на автомагистралях в зоне жилой застройки.
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