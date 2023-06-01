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НовостиОбщество1 июня 2023 17:26

«Сердце лопается, как пузыри в минералке»: министр природы Новосибирской области рассказал, почему нельзя трогать раненых косуль

Министр природы Новосибирской области рассказал, почему нельзя трогать раненых косуль
Галина СИМОНОВА
Евгений Шестернин рассказал, что делать, если вы увидели на дороге раненую косулю, и почему ее нельзя трогать. Фото: стоп-кадр/Минприроды НСО

Евгений Шестернин рассказал, что делать, если вы увидели на дороге раненую косулю, и почему ее нельзя трогать. Фото: стоп-кадр/Минприроды НСО

Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал, что делать, если вы увидели на дороге раненую косулю, и почему ее нельзя трогать. Министр привел в пример инцидент с косулей, которую нашли на дороге жители Академгородка.

— Вчера жители Академгородка увидели раненую косулю и сами отвезли в ветеринарную клинику. Когда кто-то с ранением попадает в больницу, врачи звонят в полицию, а когда что-то дикое и раненое попадает в ветеринарную клинику, врачи звонят в министерство, — написал министр природы в своем телеграм-канале. — Наш сотрудник приехал с ветеринаром, осмотрел животное и выпустил в привычную среду обитания. Уже писал о том, что сердце косули лопается при тряске в чужих руках, как пузыри в минералке. Не надо мучить животных, звоните сразу в министерство.

Ранее в минприроды показывали, как спасенную косулю выпустили в природу.

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