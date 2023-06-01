«Сердце лопается, как пузыри в минералке»: министр природы Новосибирской области рассказал, почему нельзя трогать раненых косуль

Евгений Шестернин рассказал, что делать, если вы увидели на дороге раненую косулю, и почему ее нельзя трогать. Фото: стоп-кадр/Минприроды НСО

Министр природы Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал, что делать, если вы увидели на дороге раненую косулю, и почему ее нельзя трогать. Министр привел в пример инцидент с косулей, которую нашли на дороге жители Академгородка.

— Вчера жители Академгородка увидели раненую косулю и сами отвезли в ветеринарную клинику. Когда кто-то с ранением попадает в больницу, врачи звонят в полицию, а когда что-то дикое и раненое попадает в ветеринарную клинику, врачи звонят в министерство, — написал министр природы в своем телеграм-канале. — Наш сотрудник приехал с ветеринаром, осмотрел животное и выпустил в привычную среду обитания. Уже писал о том, что сердце косули лопается при тряске в чужих руках, как пузыри в минералке. Не надо мучить животных, звоните сразу в министерство.

Ранее в минприроды показывали, как спасенную косулю выпустили в природу.

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