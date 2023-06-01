Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днем защиты детей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с Международным днем защиты детей. Фото: Правительство НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил сибиряков с Международным днем защиты детей. Глава региона посетил праздник, который устроили в новосибирском зоопарке. 1 июня там собралось около 15 тысяч ребятишек.

— Для нас, взрослых, это серьёзный повод поговорить о том, что ещё мы можем сделать для молодого поколения. Нет другой такой страны, с такой долей участия государства в жизни, образовании, создании условий для здоровья и отдыха детей, как Россия. Наша страна — единственная, кто вкладывает столько сил и средств в то, чтобы детям хорошо жилось, чтобы у них были все условия для образования и отдыха, — отметил губернатор.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что Андрей Травников обсудил с депутатами обеспечение безопасности детей по пути на учебу и обратно. Глава региона отметил, что приводить дороги в порядок полностью: от тротуаров и фонарей до прилегающей территории. Всего в Новосибирске из 1228 маршрутов 16-18% можно отнести к опасным.

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