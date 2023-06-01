«Заставили детей смотреть игру в жару»: родители пожаловались на новосибирский футбольный клуб

Родители пожаловались на Академию футбольного клуба «Новосибирск». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Родители пожаловались на Академию футбольного клуба «Новосибирск». Они заявили, что занимающихся там детей приказом обязали присутствовать на игре в качестве зрителей в 30-градусную жару.

— В наш родительский чат тренер переслал приказ руководства о том, что 1 и 4 июня дети должны были быть на стадионе — смотреть игру. Все это в 30-градусную жару, да и один из дней еще и будний. И это — в добровольно-принудительном порядке, — рассказал КП-Новосибирск один из родителей юных футболистов. — При этом, не прийти или начать возмущаться все бояться. Потому что опасаются, что это потом скажется на положении ребенка в команде.

В самом футбольном клубе КП-Новосибирск пояснили, что сейчас приказ уже переиздали. Первоначальная его версия была некорректна.

— Я находился в отъезде в тот момент, когда издавался этот приказ, поэтому сформулирован он был не очень корректно. По факту, цель мероприятия была в том, чтобы дети пришли на игру, посмотрели, как идет матч, и потом вместе с тренерами его проанализировали, разобрали ошибки, высказали мнения. Чтобы был такой формат дискуссии, — пояснил КП-Новосибирск директор академии Вячеслав Комков. — То есть, цель была не приказать, а привлечь детей посмотреть игру. Сейчас формулировку мы скорректировали и приказ отменили.

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