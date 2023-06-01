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НовостиОбщество1 июня 2023 14:30

S7 Airlines запустила дополнительный рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск 1 июня

Скоро на маршрут добавят еще несколько самолетов
Данила ШУЛЯК
S7 Airlines запускает новые летние рейсы в Горно-Алтайск из Новосибирска.

S7 Airlines запускает новые летние рейсы в Горно-Алтайск из Новосибирска.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-службе авиакомпании S7 Airlines рассказали о новых летних рейсах в Горно-Алтайск из Новосибирска и Москвы.

— С 1 июня авиакомпания добавит второй ежедневный прямой рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск, а со 2 июня число рейсов по направлению вырастет до трех раз в день. Время в полете составит примерно час, — пояснили в компании.

Также перевозчик добавит рейсы из Москвы в Горно-Алтайск. С 9 июня в расписание добавят еще один ежедневный маршрут между городами.

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