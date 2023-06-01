В Новосибирске иномарка сбила 10-летнего мальчика на велосипеде

В Новосибирске иномарка сбила школьника на велосипеде. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила школьника на велосипеде. ДТП случилось вечером в четверг, 1 июня, в Железнодорожном районе города.

— 51-летний водитель автомобиля «Митсубиси» выезжал со двора дома № 71 улицы 1905 года в сторону улицы Нарымская. Напротив дома № 20 на улице Нарымская он сбил 10-летнего мальчика на велосипеде, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу для уточнения травм. На месте работает экипаж ДПС, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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