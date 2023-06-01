Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2023 13:53

Следственный комитет проверит долгострой в Новосибирске, застройщика которого признали банкротом

Люди много лет назад купили квартиры, но дом до сих пор не достроили
Данила ШУЛЯК
Дом до сих пор не сдали.

Дом до сих пор не сдали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель СК России поручил провести проверку, которая установит, нарушили ли права дольщиков в Новосибирской области.

— Много лет назад горожане купили квартиры в компании «Вертикаль-НСК». До настоящего времени, несмотря на истечение сроков, дом не сдан в эксплуатацию, застройщик признан банкротом, — сообщили в ведомстве.

О результатах проверки новосибирского долгостроя доложат лично председателю Следственного Комитета России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber