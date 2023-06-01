Следственный комитет проверит долгострой в Новосибирске, застройщика которого признали банкротом

Дом до сих пор не сдали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Председатель СК России поручил провести проверку, которая установит, нарушили ли права дольщиков в Новосибирской области.

— Много лет назад горожане купили квартиры в компании «Вертикаль-НСК». До настоящего времени, несмотря на истечение сроков, дом не сдан в эксплуатацию, застройщик признан банкротом, — сообщили в ведомстве.

О результатах проверки новосибирского долгостроя доложат лично председателю Следственного Комитета России.

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