В Новосибирске губернатор обсудил с депутатами безопасные маршруты для школьников

Андрей Травников обсудил с депутатами обеспечение безопасности детей по пути на учебу и обратно. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами обеспечение безопасности детей по пути на учебу и обратно. В областном центре планируют привести в порядок школьные маршруты.

— О разработке проекта программы «Школьные маршруты» мне рассказали депутаты Горсовета Новосибирска и просили её поддержать. Я отреагировал на эту просьбу, сегодня, в День защиты детей, мы встретились и обсудили, что это за программа и в чём нужна поддержка, — отметил Андрей Травников.

Глава региона отметил, что подходить к решению проблемы нужно комплексно. И приводить дороги в порядок полностью: от тротуаров и фонарей до прилегающей территории.

Всего в Новосибирске из 1228 маршрутов 16-18% можно отнести к опасным.

Напомним, ранее в Правительстве сообщали о том, что в 2023 году в Новосибирской области должны построить 14 новых школ. Их общая мощность составит свыше 10 тысяч мест. Такую задачу в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Травниковым поставил президент Владимир Путин. Это число должно стать рекордным для региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области в 2023 году построят 14 новых школ по поручению президента

Это рекордное число образовательных учреждений (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber