Сельчанам под Новосибирском незаконно подключали новые услуги на почте

Оказалось, что на почте обманули далеко не 1 человека.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Прокуратура Кочковского района проверила обращение сельчанина, который пожаловался на дополнительные списания на почте. Об инциденте сообщили в региональном ведомстве.
— На почте при оплате электроэнергии с гражданина удержали 60 рублей за страхование дома и гражданской ответственности. Однако тот согласие не дал. Это нарушение федерального закона «О защите прав потребителей», — уточнили в прокуратуре.
Оперативники выяснили, что похожая ситуация была и в других отделениях почты Кочковского района — нарушения носили систематический характер. Начальника почтового отделения села Быструха привлекли к административной ответственности.
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