Сельчанам под Новосибирском незаконно подключали новые услуги на почте

Оказалось, что на почте обманули далеко не 1 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Кочковского района проверила обращение сельчанина, который пожаловался на дополнительные списания на почте. Об инциденте сообщили в региональном ведомстве.

— На почте при оплате электроэнергии с гражданина удержали 60 рублей за страхование дома и гражданской ответственности. Однако тот согласие не дал. Это нарушение федерального закона «О защите прав потребителей», — уточнили в прокуратуре.

Оперативники выяснили, что похожая ситуация была и в других отделениях почты Кочковского района — нарушения носили систематический характер. Начальника почтового отделения села Быструха привлекли к административной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber