В Новосибирской области посчитали количество детей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области посчитали количество детей. Данными поделился Новосибирскстат по итогам переписи населения за 2020 год.
Так, три года назад в регионе проживали 537, 7 тысяч детей — 19% от общей численности населения. 13% составляли младенцы и малыши до трех лет. Младшеклассников было 47%, дошкольников — 24%. Подростков от 15 до 17 лет было 16%. При этом мальчиков в регионе было на 3% больше, чем девочек.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе сократилось число новорожденных в 2022 году. Если сравнивать с 2021 годом, то рождаемость упала на 5%. В 2022 году в НСО родилось 26 700 малышей, а общий уровень рождаемости составил 9, 6 на 1000 человек. При этом в 2021 году этот показатель равнялся 10, 2.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирской области в 2022 году на 5% снизилась рождаемость
Данные предоставили в Новосибирскстате (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер