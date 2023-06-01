В Новосибирской области посчитали количество детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области посчитали количество детей. Данными поделился Новосибирскстат по итогам переписи населения за 2020 год.

Так, три года назад в регионе проживали 537, 7 тысяч детей — 19% от общей численности населения. 13% составляли младенцы и малыши до трех лет. Младшеклассников было 47%, дошкольников — 24%. Подростков от 15 до 17 лет было 16%. При этом мальчиков в регионе было на 3% больше, чем девочек.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в регионе сократилось число новорожденных в 2022 году. Если сравнивать с 2021 годом, то рождаемость упала на 5%. В 2022 году в НСО родилось 26 700 малышей, а общий уровень рождаемости составил 9, 6 на 1000 человек. При этом в 2021 году этот показатель равнялся 10, 2.

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Данные предоставили в Новосибирскстате (подробнее).

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