Полицейские выяснили личность мертвого мужчины, застрявшего головой в скамейке под Новосибирском

Полицейские смогли выяснить личность погибшего.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Днем 1 июня в главном управлении МВД сообщили о теле мужчины, найденном в Бердске Новосибирской области. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
— Погибшим оказался местный 45-летний житель. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.
По словам очевидцев, бердчанин застрял головой в скамейке. Однако у оперативников такой информации нет, этот факт не подтвердили.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как горожане наткнулись на труп.
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