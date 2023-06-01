Полицейские выяснили личность мертвого мужчины, застрявшего головой в скамейке под Новосибирском

Полицейские смогли выяснить личность погибшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 1 июня в главном управлении МВД сообщили о теле мужчины, найденном в Бердске Новосибирской области. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.

— Погибшим оказался местный 45-летний житель. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, бердчанин застрял головой в скамейке. Однако у оперативников такой информации нет, этот факт не подтвердили.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как горожане наткнулись на труп.

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На месте работали экстренные службы (подробнее).

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