В Новосибирске в суд поступило дело о падении наледи с крыши на голову 8-летнего мальчика

Дело о падении глыбы ушло в суд. Фото: СКР по НСО

В Новосибирске в суд поступило уголовное дело о падении на голову ребенка наледи с крыши дома на улице Богдана Хмельницкого, 4. Напомним, ЧП произошло 22 декабря 2022 года: с крыши пятиэтажного дома на голову 8-летнего мальчика рухнула ледяная глыба. Ребенка доставили в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму.

— В Калининский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении Романенко Елены — специалиста по эксплуатации и обслуживанию многоквартирных домов. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, — сообщили в управлении Судебного департамента НСО.

Санкции статьи 238 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

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