Новосибирские самолеты Су-34 передали военно-космическим силам

Объединенная авиастроительная корпорация передала ВК РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Фото: ПАО «ОАК»

Объединенная авиастроительная корпорация передала военно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

— Эти красавцы были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России, — сообщается в официальном телеграм-канале ПАО «ОАК».

Су-34 — самолет, позволяющий применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина разработали уникальный самолет «Партизан». Он может работать как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме. А еще — это первый самолет с системами короткого взлета и посадки. Он сможет взлетать с площадки всего 50 на 50 метров.

Кроме того, на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова собирают самолет «Охотник» — один из самых современных образцов оружия. Благодаря новейшей оптике он обладает отменным «зрением», малозаметен для радаров, великолепно вооружен и не нуждается в пилоте.

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