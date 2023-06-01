В Новосибирске осудили мужчину, который ранил из ружья пятерых прохожих

Сибиряк без причины начал палить из окна. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор сразу по 4 статьям. Информация об этом появилась на сайте органа в среду, 31 мая.

— Будучи пьяным, находясь в квартире Заельцовского района, подсудимый три раза хаотично выстрелил из окна. Стрелял из охотничьего ружья «ИЖ» 12 калибра в сторону придомовой территории. В результате ранил пятерых прохожих, — указано в отчете.

За умышленное причинение среднего и легкого вреда здоровью, хулиганство и незаконные приобретение и хранение боеприпасов, сибиряка осудили на 3 года 6 месяцев колонии строгого режима.

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