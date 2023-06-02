«Хотела купить лекарства»: в Новосибирске бухгалтер получила условный срок за хищение 300 тысяч рублей

Женщина не возместила ущерб. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Бывший бухгалтер фирмы по торговле запчастями получила срок за хищение из кассы. Инцидент случился в феврале 2022 года в Ленинском районе.

Подсудимая работала бухгалтером-кассиром и принимала наличные от водителей-экспедиторов. 36-летняя женщина должна была отмечать суммы в программе бухучета, но вместо этого прятала в тумбочку и выносила с предприятия. Преступление выявили после финансовой проверки.

- Подсудимая признала вину и раскаялась, пояснила, что деньги нужны были для покупки медпрепаратов. По ее словам, она страдает от хронических заболеваний. Диагнозы не уточняла. Ранее не судима, воспитывает ребенка, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Игорь Гавриленко.

Ленинский районный суд назначил женщине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, а также удовлетворил гражданский иск на сумму более 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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