Комплексная долгосрочная программа «Школьные маршруты» сделает безопасными дороги в школы Новосибирска

Обеспечение безопасности маршрутов к образовательным учреждениям - один из главных приоритетов. Фото: Правительство НСО

День защиты детей – это не только череда развлекательных мероприятий для маленьких новосибирцев. Главная задача взрослых – обеспечивать безопасность детей и 1 июня, и каждый день.

Один из актуальных вопросов – для всего областного центра – обеспечение безопасности маршрутов к образовательным учреждениям. Формирование комплексной программы «Школьные маршруты» в День защиты детей Губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Совета депутатов Новосибирска во время выездного совещания на территории Сибирского кадетского корпуса. Рядом с этим учебным учреждением находится один из опасных школьных маршрутов.

- Подходы и подъезды к школам – это проблема общая. Не надо проводить глубокий анализ, достаточно проехать по территории Новосибирска и увидеть, что опасные места у школ, детских садов, школ искусств, центров допобразования – проблема многочисленная. О разработке проекта программы «Школьные маршруты» мне рассказали депутаты Горсовета Новосибирска и просили её поддержать. Я отреагировал на эту просьбу, сегодня, в День защиты детей, мы встретились и обсудили, что это за программа и в чём нужна поддержка, — отметил Андрей Травников. - Я готов поддержать системные подходы – где действительно требуется целевое финансирование из областного бюджета, в рамках программы.

Губернатор отметил, что в первую очередь нужно привести в порядок те маршруты, где опасность выше всего.

- Очевидный приоритет во все времена – безопасность детей. Правительство Новосибирской области готово участвовать в реализации этой программы, уже определили те виды работ и затрат, где участие целесообразно – это наиболее финансовоёмкие работы: ремонт, восстановление или строительство мостовых переходов через малые реки, овраги, каналы, через железнодорожные пути; строительство или восстановление тротуаров, освещения на детских маршрутах, - отметил глава региона. - Подтверждаю, при разработке такой городской программы Правительство региона и я лично её поддержим, в том числе финансово. Уверен, что в следующем году такие обновлённые маршруты – которые мы организуем общими усилиями – у нас уже появятся. Это действительно должны быть общие усилия: область финансирует те виды работ, которые я назвал, остальные – город. Администрации городских районов занимаются приведением в порядок близлежащих территорий. Думаю, что в эту работу удастся вовлечь и общественников, жителей, организации и предприятия.

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