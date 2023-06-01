Студенты НГПУ онлайн следят за объективностью проведения ЕГЭ

Студенты педагогического вуза наблюдают за ходом ЕГЭ на федеральном онлайн-портале. Фото: Пресс-центр НГПУ

В Год педагога и наставника студенты НГПУ активно включились в работу корпуса общественных наблюдателей. В период проведения ГИА на базе технопарка НГПУ работает ситуационно-информационный центр (СИЦ). Будущие педагоги в онлайн-режиме следят за ходом проведения ГИА в школах.

Координационными площадками для сбора и анализа информации о проведении экзаменов являются ситуационно-информационные центры, где осуществляется онлайн-наблюдение за ходом экзаменов в регионе, для выпускников и родителей работает горячая линия по вопросам ЕГЭ. Работу СИЦ сегодня проконтролировал заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Прямое включение с площадок ситуационно-информационных центров Новосибирской области. Фото: Пресс-центр НГПУ

- Для того чтобы все процессы проходили без сбоев и нарушений, организована работа общественных онлайн-наблюдателей. Это действительно независимая оценка и очень важная работа. В регионе создано 130 пунктов проведения экзаменов, в 98 из них ведется онлайн-наблюдение, - отметил в ходе своего обращения заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Александрович Нелюбов.

С 2015 года НГПУ активно участвует в федеральном проекте «Корпус общественных наблюдателей», инициированном Рособрнадзором и РСМ. Студенты присутствуют на самих экзаменах или в ситуационно-информационном центре на базе университета и оценивают соблюдение установленных правил. Для того чтобы подготовиться к выполнению этой работы, каждый студент должен пройти специальное обучение, после которого присваивается статус федерального или регионального общественного наблюдателя.

Команда общественных наблюдателей на базе ситуационно-информационного центра НГПУ. Фото: Пресс-центр НГПУ

Новосибирский государственный педагогический университет традиционно принимает участие в проведении итоговой государственной аттестации и организации общественного наблюдения. В 2023 году НГПУ активно вовлечен в кампанию общественного наблюдения за ходом проведения ГИА в Кемеровской области и Республике Тыва, охватывая более 20 населенных пунктов.

- Участие студентов в общественном наблюдении является частью их профессиональной подготовки в качестве будущих работников образования. Я уверен, что все, кто прошел через систему общественного наблюдения, полностью готовы внести свой вклад в организацию этой процедуры в школах. Поставленная задача, как и в предыдущие годы, будет выполнена качественно, - подчеркивает ректор НГПУ Алексей Дмитриевич Герасёв.

Приветственное слово ректора НГПУ Алексея Дмитриевича Герасёва. Фото: Пресс-центр НГПУ

К началу экзаменационного периода преподаватели факультета психологии НГПУ подготовили для выпускников и их родителей ряд материалов, которые позволяют эффективно подготовиться к прохождению государственной итоговой аттестации. За 8 лет работы в качестве наблюдателей студенты НГПУ накопили солидный опыт, который позволяет удерживать первые места в Сибирском федеральном округе по количеству студентов-наблюдателей ГИА и по числу выходов в пункты проведения экзамена.