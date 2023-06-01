Банк ВТБ подвел итоги работы за 1 квартал 2023 года в Новосибирской области

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

По итогам первого квартала в банке ВТБ зафиксировали устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. Ключевыми драйверами роста стали кредиты наличными.

- Рост продаж кредитов наличными вырос на 70%. Всего в 1 квартале банк выдал розничных кредитов на 12,6 миллиардов рублей. А общий портфель кредитов физических лиц ВТБ в нашем регионе вырос до 174,2 миллиардов рублей, из которых 110 миллиардов рублей ипотека, - рассказал во время пресс-конференции управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

В этом году банк ВТБ прогнозирует рост объемов выдачи жилищных кредитов, в том числе за счет развития ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В банке отмечают растущий спрос на этот вид кредитования. Как сообщил Сергей Никулин, на данный момент в банке работают несколько программ: ипотека на частный дом по договору участия в долевом строительстве, льготная ипотека с господдержкой на ИЖС с привлечением подрядной организации, также перезапущена программа льготной ипотеки на строительство дома своими силами.

- По прогнозам ВТБ, объем рынка ипотеки на ИЖС в этом году может вырасти на треть по отношению к 2022 году. Учитывая растущий спрос, мы перезапустили кредитование на ИЖС хозспособом в рамках программы ипотеки с господдержкой. Льготная ставка по такому кредиту с учетом дисконтов составляет 7,3%, залогом выступает земельный участок, а после возведения – сам дом, - пояснил Сергей Никулин.

Также, эксперты ВТБ отмечают и постепенное восстановление объемов автокредитования. При этом, спрос смещается на автомобили с пробегом: их доля в структуре продаж составила около 70% против 48% в прошлом году.

Банк продолжает предоставлять финансирование компаниям среднего и малого бизнеса в регионе. В корпоративном сегменте кредитно-документарный портфель ВТБ по Новосибирской области превысил 33,8 миллиардов рублей.

- Структура нашего кредитного портфеля СМБ достаточно стабильна: основной его объем составляют кредиты аграриям, торговым и строительным компаниям. Чаще всего новосибирские предприниматели берут инвестиционные кредиты на приобретение оборудования и коммерческой недвижимости, получают проектное финансирование на строительство жилья, также востребовано оборотное кредитование, - подчеркнул управляющий ВТБ по Новосибирской области Сергей Никулин.