В Новосибирске папа-должник выплатил 800 тысяч алиментов, чтобы избежать наказания

Должник сам явился к приставам. Фото: ГУ ФССП по НСО.

В Новосибирске отец не выплачивал алименты 5-летней дочери, но все-таки исправился, когда нагрянули приставы. О случае рассказали в региональном ГУ ФССП.

— После ряда ограничений и запретов мужчина сам пришел в отделение судебных приставов. Осознав перспективы наказания, за пару часов он нашел 800 тысяч рублей и перевел их на содержание дочери, — сообщили в ведомстве.

В противном случае, сибиряку грозили 150 часов обязательных работ, либо арест на 15 суток или штраф.

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