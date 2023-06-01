В Новосибирской области в 2022 году на 5% снизилась рождаемость. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области сократилось число новорожденных в 2022 году. Если сравнивать с 2021 годом, то рождаемость упала на 5 %. Данные предоставили в Новосибирскстате.

По информации статистиков, в 2022 году в НСО родилось 26 700 малышей, а общий уровень рождаемости составил 9,6 на 1000 человек. При этом в 2021 году этот показатель равнялся 10,2.

Также известно, на 1 октября 2021 года в НСО численность несовершеннолетних достигла 537,7 тысячи человек. Показатель составил 19 % от общей численности населения региона. А в 2010 году на долю несовершеннолетних приходилось 17% населения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber