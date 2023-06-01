Глава МВД России наградил новосибирскую девочку, которая отбила телефон у грабителя

Маша не боец, а гимнастка, но перед грабителем не струсила. Фото: МВД по НСО.

В Новосибирске наградили 17-летнюю Машу Исаеву. В прошлом году на девочку напал грабитель, который отнял телефон. Вот только далеко убежать не смог — девочка шла с тренировки и отработала прием на хулигане. Тот испугался, бросил телефон и убежал.

— Юные участники встречи в непростой ситуации повели себя смело и уверенно. Одни, увидев, что совершаются противоправные действия, не прошли мимо и не сделали вид, что это их не касается. Они проявили сознательность и предприняли все возможное, чтобы преступник был задержан и наказан. Другие помогли найти пропавших людей, — заявил министр МВД РФ Владимир Колокольцев.

Маше было всего 16 лет, когда декабрьским вечером она отбилась от хулигана. Грабителя быстро нашли — скоро 40-летний рецидивист ответит в суде. Девочка занимается художественной гимнастикой и в будущем мечтает стать тренером.

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