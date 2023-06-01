В Бердске Новосибирской области нашли мертвого мужчину, застрявшего головой в скамейке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бердске Новосибирской области 1 июня нашли труп. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Честный Новосибирск».

По словам очевидцев, у одной из многоэтажек нашли мертвого мужчину. Он головой застрял в скамейке. Свидетели вызвали на место скорую и спасателей.

Как сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера.

В ГУ МВД по Новосибирской области ЧП пока не прокомментировали.

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