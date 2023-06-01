В Бердске Новосибирской области нашли мертвого мужчину, застрявшего головой в скамейке.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Бердске Новосибирской области 1 июня нашли труп. Информация об этом появилась в Телеграм-канале «Честный Новосибирск».
По словам очевидцев, у одной из многоэтажек нашли мертвого мужчину. Он головой застрял в скамейке. Свидетели вызвали на место скорую и спасателей.
Как сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области, смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера.
В ГУ МВД по Новосибирской области ЧП пока не прокомментировали.
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