Губернатор Андрей Травников поздравил новосибирцев с Международным днём защиты детей. Фото: правительство НСО.

В четверг, 1 июня, губернатор Новосибирской области поздравил новосибирцев с Днем защиты детей. Андрей Травников принял участие в открытии 19-го сезона Новосибирской детской железной дороги, а также в мероприятиях в Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило. На празднике в зоопарке собралось более 15 тысяч ребятишек.

По словам губернатора, 1-е июня – замечательный праздник и дополнительный повод порадовать детей.

– Но кроме того, для нас, взрослых, это серьёзный повод поговорить о том, что ещё мы можем сделать для нашего молодого поколения. Нет другой такой страны, как наша, с такой долей участия государства в жизни, образовании, создании условий для здоровья и отдыха детей, как Россия. Наша страна – единственная, кто вкладывает столько сил и средств в то, чтобы детям хорошо жилось, чтобы у них были все условия для образования и отдыха. Может быть, пока ещё не тот охват детей, как был в нашем детстве в советское время. Но самое главное – мы как страшный сон забываем то, что творилось в девяностые и нулевые годы, когда своими руками, по сути дела, разрушали то, что любили, к чему привыкли и чем гордились. Разные советчики «из-за бугра» нам говорили о том, что надо снижать социальную нагрузку на бюджет, иначе мы никогда не построим современную экономику; многие менеджеры избавлялись на своих предприятиях от социально-бытового комплекса, закрывали и «скидывали» детские лагеря, – перечислил глава региона.

Губернатор отметил, что в последние годы власти делают верные вещи, подтверждаемые конкретными шагами.

– В прошлом году Правительство Новосибирской области получило из федерального бюджета за хорошие результаты работы в 2021 году грант на 600 миллионов рублей. Все эти деньги направлены на улучшение материальной базы муниципальных детских лагерей – в этом году многие лагеря получат дополнительное обновление. Кроме того, сегодня реализуются крупные проекты – фактически заново создаётся на базе лагеря «Гренада» круглогодичный патриотический центр «Авангард» – по аналогии с центром «Альтаир». В бердской зоне мы воссоздаём лагерь имени Нахимова, который несколько лет был законсервированным. Наконец, в какой ещё стране государственная компания содержит и развивает детские железные дороги? Огромное спасибо за это Российским железным дорогам, Западно-Сибирской железной дороге – за то, что в Новосибирской области есть Детская железная дорога, которая радует и малышей, и взрослых и каждый год прирастает новыми объектами и проектами. А всем ребятам я желаю хорошей летней погоды, активных и интересных каникул, – сказал Андрей Травников.

В открытии нового сезона на Детской железной дороге в Новосибирске приняли участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, представители органов власти, общественных организаций, образовательных учреждений и гости праздника – семьи железнодорожников. По окончании церемонии открытия все желающие смогли отправиться в первую поездку на поезде.

В Новосибирском зоопарке Губернатор посетил площадки различных спортивных, творческих, интеллектуальных и развлекательных мастер-классов, приветствовал отдыхающих в Новосибирской области ребят из Беловодского района Луганской Народной Республики, а также участников федерального партийного проекта «Zа самбо».

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