В Бердске пьяный 84-летний пенсионер на «Тойоте» улетел в кювет

В Бердске 84-летний пенсионер на «Тойоте» попал в жесткое ДТП. Фото: ГИБДД Бердска

В Бердске 84-летний пенсионер на «Тойоте» попал в жесткое ДТП. Оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, рассказала КП-Новосибирск инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Бердска Юлия Ракунова.

Авария произошла 31 мая в 22:00.

− Водитель 1939 года рождения, установлено состояние опьянения (оформлен по ст.12.8 КоАП РФ), двигался со стороны СНТ «Запрудный» в сторону СНТ «Орбита» и у дома 412 СНТ «Луговое» совершил съезд с дороги в правый кювет по ходу движения с последующим наездом на препятствие (металлический забор), − уточнила в беседе с КП-Новосибирск Юлия Ракунова.

Пенсионер получил травмы различной степени тяжести. Его на скорой забрали в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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