Суд не увидел ущерба новосибирскому Горэлектротранспорту из-за утилизированных рельс

Суд встал на сторону подрядчика и отказал МКП «ГЭТ» в иске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Арбитражном суде Новосибирской области рассмотрели дело о сданных на металлолом трамвайных рельсах. Истцом выступало муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Горэлектротранспорт» (МКП «ГЭТ»), ответчиком − ООО «Служба Пути».

Речь идет о муниципальном контракте на ремонт трамвайных путей, который выполняло частное ООО «Служба пути» по заказу МКП «ГЭТ».

Подрядчик демонтировал старые трамвайные рельсы по улице Волочаевской и отправил их на утилизацию. Заказчиком ремонта МКП «Горэлектротранспорт» рельсы не были оприходованы. Это привело к потере материальных ценностей на сумму более 11 миллионов рублей.

В муниципалитете поясняли, что в этой схеме не было ничего противозаконного. Ведь если бы подрядчик возвращал снятые рельсы заказчику, то это привело бы к увеличению стоимости контракта, пишет «Новая Сибирь».

Однако после того, как историей заинтересовались аудиторы, МКП «ГЭТ» пришлось подать иск к ООО «Служба пути». В заявлении была указана сумма более 14 миллионов рублей. Предстояло разобраться, был ли нанес ущерб финансовым интересам города при ремонте трамвайных путей.

Суд встал на сторону подрядчика и отказал МКП «ГЭТ» в иске.

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