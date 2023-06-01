В Новосибирске суд оставил в силе приговор менеджерам, укравшим кристаллы на 575 млн рублей. Фото: соцсети.

В Новосибирске областной суд не изменил приговор менеджерам, укравшим редкие драгоценности на сумму более 575 млн рублей. Ранее их судили по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В ноябре 2022 года их отправили в колонию строгого режима на 6,6 и 6,5 лет. Однако сторона защиты обжаловала приговор.

– Определением судебной коллегии по уголовным делам Новосибирского областного суда от 01.06.2023 приговор оставлен без изменения, жалобы адвокатов - без удовлетворения, – сообщает прокуратура Новосибирской области.

В ведомстве напомнили, что 29 апреля 2019 года подсудимые, которые работали в компании менеджерами, были на парковке на улице Коптюга. Там из машины директора компании «Тайрус» открыто похитили искусственно выращенные драгоценные камни почти на 600 млн рублей. Вину они не признали.

«Комсомолка» писала, что компания «Тайрус» производила, обрабатывала и продавала искусственно выращенные кристаллы. Злоумышленников, которые впоследствии ограбили компанию, привлекли к работе в 2017 году. Трудились они менеджерами по продаже камней. И сперва исправно исполняли свои обязанности. А после решились на преступление. После ограбления ушлые менеджеры вывезли запас камней и устроили распродажу ворованного в Сети. Напомним, что украли они свыше 300 килограммов драгоценностей.

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